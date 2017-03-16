НБУ упростил покупку валюты

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 марта № 22 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка» и вступают в силу с 16 марта.

Регулятор разрешил осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Кроме того, Нацбанк ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.