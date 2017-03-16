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11:39 (мск), источник: Капитал

НБУ упростил покупку валюты

Национальный банк Украины упростил покупку иностранной валюты по некоторым операциям, спрос на валюту для проведения которых не окажет дестабилизирующего влияния на ситуацию на валютном рынке.

Источник: Капитал

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 14 марта № 22 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка» и вступают в силу с 16 марта.

Регулятор разрешил осуществлять покупку иностранной валюты субъектам хозяйствования за счет кредитных средств в гривне, привлеченных под государственные гарантии с целью выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Кроме того, Нацбанк ввел упрощенный порядок покупки иностранной валюты для возврата за границу иностранному инвестору процентов, начисленных на остаток средств на инвестиционном счете.

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