Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Превратится в Руину и отойдет России»: депутат Рады об Украине
СМИ: Лукашенко запустил сценарий Майдана
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Пожилые люди оказались любителями рисковать
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
1185-летие Наины Ельциной
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:49 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Собянин открыл три новые станции Калининско-Солнцевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке «Деловой центр» — «Раменки» Калининского-Солнцевской линии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Источник: РИА "Новости"

На открывшемся участке метро построены новые станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Кроме того, на уже действующей станции «Парк победы», ставшей самой глубокой в столичной подземке — 85 м — был достроен и открыт второй вестибюль. Вместе с этим движение между станциями «Деловой Центр» и «Парк Победы» переведено из челночного в обычный.

С открытием новых станций участок «желтой» ветки «Деловой центр» — «Раменки» переходит на работу в полноценном режиме с оборотом поездов в обоих направлениях. Для пассажиров доступны пять станций, действуют два пересадочных узла.

Станция «Минская» неглубоко заложения располагается под ул. Минская на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле хай-тек, в серых и металлических тонах. Средний пассажиропоток на станции должен составить 8,7 тыс. человек в сутки.

Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта. В дизайне использованы графические элементы в виде цифр, символизирующие точные науки и напоминавшие о расположенного поблизости МГУ им. Ломоносова. Ожидается, что средний пассажиропоток составит здесь 100 тыс. человек в сутки.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станция «Раменки» оформлена в соответствие с историей района: силуэты деревьев на зеленом фоне. Планируемый пассажиропоток на станции составит 120 тыс. человек в сутки.

Источник: РИА "Новости"

Протяженность участка Калининско-Солнцевской линии от станции метро «Деловой центр» до станции «Раменки» составляет 10,7 км. Калининско-Солнцевская линия метрополитена будет формироваться поэтапно. Она сооружается несколькими участками: «Деловой центр"-«Парк Победы» — 3,4 км (введен в эксплуатацию в начале 2014 г.); «Парк Победы"-«Раменки» — 7,3 км; «Раменки-«Рассказовка» — 15,3 км; «Третьяковская"-«Деловой центр» — 3,7 км. Ожидается, что строительство Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тыс. москвичей, проживающих в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поседениях Внуково и Московский. Таким образом новые станции метро окажутся в пешей доступности от жилых домов около 300 тыс. граждан, проживающих в перечисленных районах.

Западный радиус Калининско-Солнцевской линии стал доступен пассажирам 31 января 2014 г., когда поезда начали курсировать между станциями «Деловой центр» и «Парк победы».

Всего в 2011—2017 гг. построено 101 км новых линий, 55 новых станций, один дополнительный вестибюль метро и Московского центрального кольца (МЦК).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главу столичной компании будут судить по обвинению в хищении 11 млн руб. под видом поставок алкоголя
В Госдуму внесен законопроект о «крымской амнистии»
Более 150 российских саперов отправились разминировать Пальмиру
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Бюджет Госдепа будет урезан на 28%, Пентагона — увеличен на 10%
Мобильный интернет в России перестанет быть анонимным
SpaceX успешно вывела спутник связи на орбиту
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
Английские СМИ: «Манчестер Сити» заслужил это поражение «Монако» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и выбил команду Пепа Гвардиолы из турнира
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Группа «Сплин» сняла клип на iPhone Видео к композиции «Она была так прекрасна» было создано с минимальным бюджетом. Лидер группы Александр Васильев признался, что просто не нашел достойного режиссера
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь