Собянин открыл три новые станции Калининско-Солнцевской линии метро

На открывшемся участке метро построены новые станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Кроме того, на уже действующей станции «Парк победы», ставшей самой глубокой в столичной подземке — 85 м — был достроен и открыт второй вестибюль. Вместе с этим движение между станциями «Деловой Центр» и «Парк Победы» переведено из челночного в обычный.

С открытием новых станций участок «желтой» ветки «Деловой центр» — «Раменки» переходит на работу в полноценном режиме с оборотом поездов в обоих направлениях. Для пассажиров доступны пять станций, действуют два пересадочных узла.