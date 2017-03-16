Собянин открыл три новые станции Калининско-Солнцевской линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке «Деловой центр» — «Раменки»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро на участке «Деловой центр» — «Раменки»
На открывшемся участке метро построены новые станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Кроме того, на уже действующей станции «Парк победы», ставшей самой глубокой в столичной подземке — 85 м — был достроен и открыт второй вестибюль. Вместе с этим движение между станциями «Деловой Центр» и «Парк Победы» переведено из челночного в обычный.
С открытием новых станций участок «желтой» ветки «Деловой центр» — «Раменки» переходит на работу в полноценном режиме с оборотом поездов в обоих направлениях. Для пассажиров доступны пять станций, действуют два пересадочных узла.
Станция «Минская» неглубоко заложения располагается под ул. Минская на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом. Станция оформлена в стиле
Станция «Ломоносовский проспект» расположена на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспекта. В дизайне использованы графические элементы в виде цифр, символизирующие точные науки и напоминавшие о расположенного поблизости МГУ им. Ломоносова. Ожидается, что средний пассажиропоток составит здесь 100 тыс. человек в сутки.
Станция «Раменки» оформлена в соответствие с историей района: силуэты деревьев на зеленом фоне. Планируемый пассажиропоток на станции составит 120 тыс. человек в сутки.
Протяженность участка
Западный радиус
Всего в 2011—2017 гг. построено 101 км новых линий, 55 новых станций, один дополнительный вестибюль метро и Московского центрального кольца (МЦК).