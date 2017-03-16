«Уральские авиалинии» рассказали о спекулянтах, скупающих льготные билеты в Крым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал о спекулянтах, которые скупают субсидированные билеты в Крым для перепродажи по более высокой цене.

«Конечно, есть злоупотребления. Наивные спекулянты покупают 10 билетов, а потом через три дня звонят в наши службы и спрашивают, а как их продать дороже и кому. В общем, глупость полная. Люди должны понимать, что билеты так не покупаются и не продаются, а если уж купил 10 билетов, то слетай 10 раз в Крым, ну, а если ты их сдаешь, то потеряешь часть денег», — сказал Скуратов корр. ТАСС, отвечая на вопрос о том, имеются ли злоупотребления при продаже билетов.

Он добавил, что «Уральские авиалинии» в этом году будут выполнять субсидированные перевозки в Крым. «Суммы (субсидии) распределены, я считаю, в пределах разумного. Нам должно хватить этих денег и мы их обязательно будем использовать», — резюмировал гендиректор авиакомпании.

Ранее сообщалось, что субсидируемые авиаперевозки в Симферополь и обратно начнутся 15 мая — это на полмесяца раньше, чем в 2016 году, также в программу будут включены три новых маршрута. При этом объем финансирования программы субсидирования планируется увеличить с 453 млн до 475 млн рублей. Среди новых городов — Сочи, Орск и Сыктывкар. В 2016 году в рамках программы субсидирования перелетов в Крым было перевезено 117,4 млн пассажиров, субсидирование осуществлялось по 36 маршрутам (из предложенных 58 направлений).

Весной 2016 года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе подвергла критике ход продажи субсидированных билетов в Крым, назвав ее профанацией. Она отмечала, что механизм продажи является непрозрачным. Ломидзе подчеркнула, что свои замечания АТОР направила властям для устранения проблем в данном вопросе.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев также отмечал, что турфирмы и туристы не обладали полной информацией о механизмах продажи субсидированных билетов. По его словам, уральские туроператоры не знали объем субсидированных билетов, который предназначен для регионального рынка. Эту информацию авиакомпании скрывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Мальцев считает, что нужно более организованно осуществлять продажи, опираясь на международный опыт.