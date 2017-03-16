Суд снова перенес рассмотрение дела о застройке Предмостной площади

Арбитражный суд Красноярского края снова перенес заседание по вопросу застройки Предмостной площади. По данным инстанции, рассмотрение иска состоится 11 апреля в 14:30.

Напомним, администрация Красноярска сдала в аренду участок земли на пр. Красноярский рабочий, 172, для строительства «отдельно стоящего здания развлекательного комплекса». Арендатором стала компания «Фортуна и Партнеры». Позже фирма подписала соответствующий договор с департаментом градостроительства.

После этого застройщик подал заявление на выдачу разрешения на строительство развлекательного комплекса, но получил отказ. Представители компании не согласились с вынесенным решением и обратились в суд.

Первоначально краевой арбитраж оставил заявление без движения, рекомендовав застройщику предоставить необходимые документы. Компания выполнила требования суда, после чего был объявлен срок первого заседания — 15 декабря. Однако рассмотрение иска не состоялось. Затем заседание переносилось еще несколько раз без уточнения причин.