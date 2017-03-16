В Приангарье выдадут 146 жилищных сертификатов на переселение из районов Крайнего Севера

Иркутской области в 2017 году выделили 264,7 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы «Жилище», в рамках которой будет выдано 146 жилищных сертификатов на переселение граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлану Иевлеву.

Организацию работы по оформлению жилищных сертификатов обсудили на совещании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в котором приняли участие представителями 12 регионов России. На долю этих регионов приходится около 80% средств федерального бюджета, предусмотренных на 2017 год по вопросам переселения граждан из районов Крайнего Севера.

«В этом году Минстрой России в рекордно короткие сроки получил и направил средства федерального бюджета в регионы для выдачи гражданам 5746 государственных жилищных сертификатов. Из них 2200 приходится на граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера. Тем не менее, с задачей ускоренной выдачи ГЖС в 2017 году справляются единичные регионы. В частности, можно отметить слаженную и эффективную работу правительства Иркутской области и Красноярского края», — сообщил глава Минстроя Михаил Мень.

Светлана Иевлева также отметила, что в регионе на сегодняшний день количество очередников составляет 12 120 семей. На 9 марта в министерстве оформлено и выдано из запланированных 149 сертификатов 111, что составляет 87%, тогда как по Российской Федерации процент выдачи сертификатов составляет 14%.