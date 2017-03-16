Неуплата налогов может стоить человеку карьеры — ФНС по Башкирии

Как сообщили в Управлении ФНС по Башкортостану, самым распространенным способом является взыскание налогов через службу судебных приставов. В этом случае судебные приставы-исполнители изымают денежные средства должника, производят арест имущества, устанавливают запрет регистрационных действий, а также ограничивают выезд должников за пределы России.

Плюс к этому с должника дополнительно будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере семи процентов от долга, но не менее 1000 рублей.

Не менее перспективным инструментом является привлечение к процессу взыскания налогов работодателей должников, отметили в фискальном ведомстве. В этом случае многие даже могут поплатиться своей карьерой. В первую очередь это касается госслужащих, работников бюджетной сферы, государственных предприятий и других крупных организаций.

Кроме того, налоговики широко применяют право на направление исполнительного документа на взыскание непосредственно в банк, в котором открыты счета граждан. В этом случае кредитное учреждение обязано списать сумму долга со счета, независимо от того, какой он — зарплатный, депозитный для вкладов или открытый для погашения кредитов и ипотеки.