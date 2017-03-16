Неуплата налогов может стоить человеку карьеры — ФНС по Башкирии
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В республике продолжаются мероприятия по взысканию платежей с физических лиц, имеющих долги по имущественным налогам.
УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/. В республике продолжаются мероприятия по взысканию платежей с физических лиц, имеющих долги по имущественным налогам.
Как сообщили в Управлении ФНС по Башкортостану, самым распространенным способом является взыскание налогов через службу судебных приставов. В этом случае судебные
Плюс к этому с должника дополнительно будет взыскана сумма исполнительского сбора в размере семи процентов от долга, но не менее 1000 рублей.
Не менее перспективным инструментом является привлечение к процессу взыскания налогов работодателей должников, отметили в фискальном ведомстве. В этом случае многие даже могут поплатиться своей карьерой. В первую очередь это касается госслужащих, работников бюджетной сферы, государственных предприятий и других крупных организаций.
Кроме того, налоговики широко применяют право на направление исполнительного документа на взыскание непосредственно в банк, в котором открыты счета граждан. В этом случае кредитное учреждение обязано списать сумму долга со счета, независимо от того, какой он — зарплатный, депозитный для вкладов или открытый для погашения кредитов и ипотеки.