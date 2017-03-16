В феврале Татарстане увеличился уровень потребления электроэнергии

«Потребление электроэнергии в Республике Татарстан в феврале 2017 года увеличилось на 3,4 процента по сравнению с февралем 2016 года», — отмечают в филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана).

Потребление электроэнергии в республиканской энергосистеме в феврале 2017 года составило 2469,4 млн кВт•ч. Увеличение потребления в управлении связывают с ростом потребления ПАО «КАМАЗ» и АО «Татэнергосбыт».

«Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Республики Татарстан в феврале 2017 года составила 1864,2 млн кВт•ч, что на 9,6% меньше, чем в феврале 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки электроэнергии в энергосистеме Республики Татарстан за февраль 2017 года составило 6,5%», — отмечается в сообщении РДУ Татарстана.