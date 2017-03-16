Волгоградская область совершила экономический прорыв, — Сергей Булгаков

Именно такое утверждение Булгакова обнародовала пресс-служба регионального парламента, сообщает ВДТВ.

В прямой речи вице-спикера областной Думы перечисляется ряд факторов, которые, по его мнению, свидетельствуют об улучшении дел в экономической отрасли Волгоградской области.

Прежде всего, считает Булгаков, прорыв свершился за счет поступающих в областную казну безвозмездных средств из федерального центра.

«Начиная с 2017 года, федеральный центр изменил правила игры с регионами. Безвозмездные поступления выделяются только по госпрограммам, на условиях обязательного софинансирования и строгого выполнения регионом показателей эффективности бюджетных вложений. Федеральный центр очень внимательно отслеживает как регионы используют полученные средства. Волгоградская область доказала свою устойчивость и стабильность. Эффективность и целевое использование каждого бюджетного рубля очень жестко контролируется органами власти. В этом году заключено 41 соответствующее соглашение с федеральными министерствами по всем направлениям экономики. В результате более 9 млрд рублей мы получим из бюджета страны на социальные и инфраструктурные проекты. Эти средства пойдут на господдержку аграрного комплекса, дорожной отрасли, жилищного строительства», — констатирует парламентарий.

Вторым немаловажным показателем зампред облдумы называет рост ипотечного кредитования: «По итогам 2016 года в волгоградском регионе было выдано более 13 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 18 миллиардов рублей. Это превысило показатели предыдущего года на 20,6% и 22,3% соответственно. В регионе цена за 1 кв.м жилья составляет в среднем 31 тыс. рублей при федеральном нормативе 37 тыс. рублей. Сегодня снижение цены идет за счет активного развития ипотечного кредитования. Процентная ставка по кредитованию составляет 12, 25%. Из регионального бюджета выделяется компенсация процентной ставки по ипотеке, взятой для покупки квартир в строящихся домах, в размере 5,5%. Таким образом, для молодой семьи участвующей в программе “Жилье для российской семьи” кредит составляет менее 7%. Это дает толчок к дальнейшему развитию жилищного строительства».