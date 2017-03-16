Новоуральск в 2017 г может получить статус ТОР — гендиректор УЭХК

«Я надеюсь, что в этом году Новоуральск получит статус территории опережающего развития», — отметил А. Белоусов на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг. По его словам, весь пакет документов для получения этого статуса подписан и согласован свердловскими властями, в настоящее время находится в Минэкономразвития. «Но сам пакет документов — это еще полдела. Его надо рассмотреть, какие-то замечания могут появиться», — подчеркнул А. Белоусов, уточнив, что в заявке Новоуральска представлено 26 проектов.