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15:35 (мск), источник: Интерфакс

Новоуральск в 2017 г может получить статус ТОР — гендиректор УЭХК

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Город Новоуральск (закрытое административно-территориальное образование, ЗАТО, Свердловская область) в текущем году, вероятнее всего, получит статус территории опережающего развития (ТОР), заявил генеральный директор основного новоуральского предприятия — АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, входит в АО «ТВЭЛ») Александр Белоусов.

«Я надеюсь, что в этом году Новоуральск получит статус территории опережающего развития», — отметил А. Белоусов на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг. По его словам, весь пакет документов для получения этого статуса подписан и согласован свердловскими властями, в настоящее время находится в Минэкономразвития. «Но сам пакет документов — это еще полдела. Его надо рассмотреть, какие-то замечания могут появиться», — подчеркнул А. Белоусов, уточнив, что в заявке Новоуральска представлено 26 проектов.

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