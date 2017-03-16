Башкирия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество

В рамках двусторонней встречи с приветственным словом в адрес деловых кругов Самаркандской области и Башкортостана выступил министр экономического развития РБ Сергей Новиков. Глава ведомства представил социально-экономическое положение региона, обозначил ведущие отрасли, озвучил инвестиционные возможности республики. Он также отметил, что Башкортостан ведет активную внешнеэкономическую деятельность. На сегодняшний день в республике налажены торговые связи более чем со 100 зарубежными странами.

— Безусловно, Узбекистан был и остается для нас в числе значимых партнеров. Что же касается объема товарооборота, увы, сегодня он составляет порядка 70 млн долларов США, — отметил Сергей Новиков.

Министр подчеркнул, что республика открыта и для новых проектов:

«У нас огромный потенциал. Я думаю, что мы совместно должны наметить конкретные действия для того, чтобы кратно нарастить объемы внешнеэкономического оборота. Мы рассчитываем на активное участие бизнеса Узбекистана как в экономической, так и в социальной жизни нашей республики. Нам интересны ваши технологии, компетенции и новшества. Со своей стороны, республика готова обеспечить вам самые выгодные условия для совместной работы».

В свою очередь, представители узбекистанской делегации поблагодарили коллег из Башкортостана за организацию встречи.

«Я надеюсь, что нынешний визит будет способствовать тому, что мы ближе познакомимся с потенциалом Башкортостана, его культурой, предпринимателями, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.

Посол подчеркнул, что Башкортостан занимает важное место в развитии узбекско-российских отношений, учитывая экономический, промышленно-технологический и научный потенциалы республики, а также тесные культурные и гуманитарные связи, общность языков, религии и традиций башкирского и узбекского народов.

В ходе встречи состоялись презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Башкортостана и Самаркандской области. Были обсуждены перспективы делового сотрудничества и возможностей реализации взаимовыгодных проектов. Стороны договорились о визитах и обсудили возможности участия бизнесменов в различных форумах, ярмарках и выставках.

Справка. Башкортостан поставляет в Узбекистан продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия из них, товары машиностроения, оборудование. Из Узбекистана импортируются средства наземного транспорта, текстиль и продукты питания. На территории республики при участии капитала из Узбекистана работают 66 предприятий, занятых в сферах торговли и ресторанной деятельности, строительства и ЖКХ.