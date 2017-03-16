Башкирия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество
УФА, 16 марта 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 16 марта, в ходе официального визита делегации Узбекистана, в Уфе состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
УФА, 16 марта 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Сегодня, 16 марта, в ходе официального визита делегации Узбекистана, в Уфе состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
В рамках двусторонней встречи с приветственным словом в адрес деловых кругов Самаркандской области и Башкортостана выступил министр экономического развития РБ Сергей Новиков. Глава ведомства представил
— Безусловно, Узбекистан был и остается для нас в числе значимых партнеров. Что же касается объема товарооборота, увы, сегодня он составляет порядка 70 млн долларов США, — отметил Сергей Новиков.
Министр подчеркнул, что республика открыта и для новых проектов:
«У нас огромный потенциал. Я думаю, что мы совместно должны наметить конкретные действия для того, чтобы кратно нарастить объемы внешнеэкономического оборота. Мы рассчитываем на активное участие бизнеса Узбекистана как в экономической, так и в социальной жизни нашей республики. Нам интересны ваши технологии, компетенции и новшества. Со своей стороны, республика готова обеспечить вам самые выгодные условия для совместной работы».
В свою очередь, представители узбекистанской делегации поблагодарили коллег из Башкортостана за организацию встречи.
«Я надеюсь, что нынешний визит будет способствовать тому, что мы ближе познакомимся с потенциалом Башкортостана, его культурой, предпринимателями, — отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
Посол подчеркнул, что Башкортостан занимает важное место в развитии
В ходе встречи состоялись презентации
Справка. Башкортостан поставляет в Узбекистан продукцию химической промышленности, черные металлы и изделия из них, товары машиностроения, оборудование. Из Узбекистана импортируются средства наземного транспорта, текстиль и продукты питания. На территории республики при участии капитала из Узбекистана работают 66 предприятий, занятых в сферах торговли и ресторанной деятельности, строительства и ЖКХ.