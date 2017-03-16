Число зарубежных поездок россиян в 2016 году сократилось на 8%

В список самых популярных у россиян стран вошли Абхазия (4,3 млн поездок), Финляндия (2,9 млн), Казахстан (2,8 млн), Украина (1,8 млн), Китай (1,6 млн).
Также спросом у российских туристов пользовались Эстония (1,5 млн), Германия (1,1 млн), Польша (1,1 млн), Таиланд (867 тыс.) и Кипр (813 тыс.).
Вторую десятку возглавляет Турция (797 тыс.), также спросом пользовались Испания (790 тыс.), Греция (782 тыс.), Грузия (742 тыс.), Италия (710 тыс.), Литва (693 тыс.), Азербайджан (627 тыс.), Тунис (624 тыс.), Болгария (535 тыс.) и ОАЭ (499 тыс.).
Больше всего российских туристов в 2016 году потеряли Турция и Египет.
Турция в 2015 году занимала второе место, приняв 3,46 млн россиян. В 2016 году она оказалась на 11-м месте, число приехавших россиян сократилось почти на 77%. Но стоит отметить, что по итогам первого полугодия страна занимала лишь 22-е место с результатом в 168 тыс. туристов (снижение тогда составило 88%), то есть во втором полугодии, когда направление было открыто в конце августа для чартеров, в Турцию приехали почти 630 тыс. россиян.
По Египту, который в 2015 году получил 2,2 млн российских туристов, Росстат даже не приводит цифр.
Также снизился турпоток в Польшу, Германию, Финляндию, Литву. Наиболее внушительный прирост турпотока показали Кипр (плюс 47,8%), Китай (плюс 30,5%), Болгария (плюс 29,5%), Таиланд (плюс 28,4%), Греция (плюс 23,3%). У Испании и Грузии прирост составил почти 14%, у Абхазии — 11%, Италии — 7%. Часть из этих направлений явно выиграли от закрытия Турции и Египта.
По данным Росстата, в 2015 году россияне совершили 34 млн выездных поездок за рубеж, причем выезд с целью туризма тогда сократился на треть. В 2016 году снижение более чем в два раза меньше — 8%. Как отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), 2015 год стал самым трудным за всю историю существования частного туристического бизнеса в России. С начала 90-х годов сегмент зарубежного отдыха только рос, а в 2015 году сократился по всем показателям.
Укрепление рубля в начале 2017 года и открытие Турции, видимо, могут развернуть тренд на снижение выездного турпотока и привести к его стабилизации и даже росту. По крайней мере, туроператоры заявляют о значительном росте объемов бронирования зарубежных туров и на праздничные даты, и на лето.
О повышении спроса россиян к выезду за рубеж говорит и статистика Росавиации. В январе этого года российские авиакомпании увеличили перевозки на международных линиях на 28,8%, до 2,58 млн человек. Для сравнения, в январе 2016 года число пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями на зарубежных линиях, сократилось на 23% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Крупнейший аэропорт России «Шереметьево» в январе-феврале обслужил 2,9 млн пассажиров на международных рейсах, что на 18,6% больше, чем за два месяца 2016 года.