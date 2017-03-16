Число зарубежных поездок россиян в 2016 году сократилось на 8%

Турция в 2015 году занимала второе место, приняв 3,46 млн россиян. В 2016 году она оказалась на 11-м месте, число приехавших россиян сократилось почти на 77%. Но стоит отметить, что по итогам первого полугодия страна занимала лишь 22-е место с результатом в 168 тыс. туристов (снижение тогда составило 88%), то есть во втором полугодии, когда направление было открыто в конце августа для чартеров, в Турцию приехали почти 630 тыс. россиян.

Также снизился турпоток в Польшу, Германию, Финляндию, Литву. Наиболее внушительный прирост турпотока показали Кипр (плюс 47,8%), Китай (плюс 30,5%), Болгария (плюс 29,5%), Таиланд (плюс 28,4%), Греция (плюс 23,3%). У Испании и Грузии прирост составил почти 14%, у Абхазии — 11%, Италии — 7%. Часть из этих направлений явно выиграли от закрытия Турции и Египта.

По данным Росстата, в 2015 году россияне совершили 34 млн выездных поездок за рубеж, причем выезд с целью туризма тогда сократился на треть. В 2016 году снижение более чем в два раза меньше — 8%. Как отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), 2015 год стал самым трудным за всю историю существования частного туристического бизнеса в России. С начала 90-х годов сегмент зарубежного отдыха только рос, а в 2015 году сократился по всем показателям.

Укрепление рубля в начале 2017 года и открытие Турции, видимо, могут развернуть тренд на снижение выездного турпотока и привести к его стабилизации и даже росту. По крайней мере, туроператоры заявляют о значительном росте объемов бронирования зарубежных туров и на праздничные даты, и на лето.