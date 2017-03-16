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17:05 (мск), источник: Sputnik.by

Минтруда: не все белорусы хотят работать за 250 рублей в месяц

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Люди, которые не желают работать за 250−400 рублей в месяц, должны понимать, что такой уровень зарплаты сложился из-за экономической ситуации в стране, заявил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Источник: Sputnik.by

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, сократившись по сравнению с декабрем 2016 года сразу на 80 рублей.

«Понятно, не каждый хочет получать 250−400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу», — приводит газета «Республика» слова Токуна.

Представитель Минтруда отметил, что постоянно говорит безработным — когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги.

«Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе», — подытожил Токун.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции потребовал в 2017 году обеспечить средний уровень номинальных зарплат по стране в эквиваленте 500 долларов США. Он подчеркнул, что это требование должно быть выполнено неукоснительно, однако предупредил, что эмиссии «пустых денег» в экономику не будет.

Комментарии
1
Владимир *****
Это называется- замкнутый круг!...
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