Минтруда: не все белорусы хотят работать за 250 рублей в месяц

По данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси за январь составила 720,7 рубля, сократившись по сравнению с декабрем 2016 года сразу на 80 рублей.

«Понятно, не каждый хочет получать 250−400 рублей. Но такая уж сейчас ситуация. Хотя лично я этого понять не могу», — приводит газета «Республика» слова Токуна.

Представитель Минтруда отметил, что постоянно говорит безработным — когда ему нужна была работа, он соглашался на любые деньги.

«Не хочется быть банальным, но все же лучше синица в руке, чем журавль в небе», — подытожил Токун.