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13:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Коркинский разрез планируют засыпать шлаком Троицкой ГРЭС

«Челябинская угольная компания» планирует складировать в Коркинский разрез шлак Троицкой ГРЭС. Сейчас специалисты рассматривают один из вариантов его доставки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Этот вопрос рассматривался еще в 2013 году, но тогда предлагалось перевозить шлак на грузовиках. Такой вариант очень дорогой, поэтому был отвергнут.

Новым проектом предлагается построить трубопровод.

«На наш взгляд, самым оптимальным способом транспортировки шлака является его доставка по трубопроводу. Система обваловки технологически отработана и практически безаварийна. Между Троицком и Коркино придётся протянуть трубу длиной около 100 километров. Но в любом случае это не такая уж безумная идея. В любом случае вопрос необходимо как-то решать, поскольку ёмкость существующих хвостохранилищ почти исчерпана. Закон разрешает нам размещать отходы собственного производства, у них, в отличие от металлургических шлаков, нулевой класс опасности», — подчеркнул генеральный директор по добыче угля ЧУК Валерий Кальянов.

В настоящий момент проект проходит предварительные обсуждения. Предполагается, что в год будет перемещаться в карьер 700−800 тысяч кубометров шлака. Кроме того, планируется освободить уже использованные хвостохранилища ёмкостью около 300 тысяч кубометров.

Предварительная цена проекта — несколько млрд рублей.

Напомним, представители РМК предлагают рекультивировать карьер путем засыпки его отходами Томинского ГОК, которые будут образовываться при добыче и обогащении медной руды.

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