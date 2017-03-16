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13:07 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе с 31 марта ограничат движение грузовиков

УФА, 16 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам общего пользования местного значения введут в Уфе.

Источник: Башинформ

Проект решения обсуждался на заседании Президиума городского Совета и внесен в повестку дня ближайшего заседания депутатского корпуса. Запрет вводится ежегодно на период весенней распутицы для обеспечения сохранности дорог. В этом году ограничение предложено установить на период с 31 марта по 29 апреля, сообщили в пресс-службе Горсовета.

Ограничение коснется не всех тяжеловесных автомобилей. В настоящий момент рассматривается предоставление льгот определенным категориям большегрузного транспорта. Перечень льготных категорий грузовиков будет определен к ближайшему заседанию городского Совета.

Кроме того, ограничение не означает, что тяжеловесный транспорт, не вошедший в льготные категории, не сможет передвигаться по дорогам Уфы. Передвижение будет доступно для всех. Однако для возмещения причиняемого городским дорогам вреда владельцам грузовиков необходимо будет на этот период приобрести специальное разрешение.

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