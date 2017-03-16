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13:27 (мск), источник: Forbes.kz

Рубль подорожал к тенге

В четверг, 16 марта, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_SPT, EURKZT_SPT, EURUSD_SPT, USDKZT0002 и EURKZT0002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 21—23 марта (Наурыз мейрамы) в Казахстане и переносом выходного дня с субботы, 18 марта, на понедельник, 20 марта.

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В четверг тенге почувствовал себя сильнее доллара.

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 317,34 тенге за доллар США при объеме торгов 130 300 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами Т+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 341,15 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро;.

— по евро с расчетами Т+1 тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами Т+0 и T+1 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4524 тенге за рубль при объеме торгов 17 100 тыс. рублей.

— по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 46,2120 тенге за юань, объем торгов — 500 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 317,63 тенге за доллар (-1,39), суммарный объем торгов — 235 400 тыс. USD (+99 600 тыс.).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +7,3895% годовых при объеме торгов 1 136 700 тыс. USD;.

— по EURKZT0001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 25 банков.

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