Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Холдинг Ахметова ответил на изъятие его предприятий в ДНР и ЛНР
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Сидите, как овцы, и помалкивайте»ЛДПР и "Единая Россия" вступили в конфликт по вопросу депутатской этики
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
13:25 (мск), источник: ТАСС

Новосибирские санврачи требуют наказать производителей поддельной молочной продукции

Роспотребнадзор направил материалы в отношении «Болтовского маслосырокомбината» и предприятия «Лидер М» в правоохранительные органы.

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении двух предприятий, выпускающих молочную продукцию, — Болтовского маслосырокомбината и завода «Лидер- М», сообщила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания регионального ведомства Оксана Ганипровская.

«В отношении «Болтовского маслосырокомбината» и предприятия «Лидер М» управлением направлен материал в правоохранительные органы для рассмотрения в отношении них уголовного дела по статье УК РФ «Производство и реализации фальсифицированной продукции», — сказала она на совещании, посвященном состоянию и перспективам развития пищевой промышленности региона.

Она пояснила, что в 2016 году ведомство получило 204 сообщения из других регионов о некачественной продукции предприятий, зарегистрированных на территории Новосибирской области. Ганипровская отметила, что 196 уведомлений касались поддельной молочной продукции. При этом в 20 сообщениях речь шла о «Болтовском маслосырокомбинате» и в семи — о компании «Лидер М».

Руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов в свою очередь отметил, что в 2016 ведомство проверило 380 образцов молока и молочной продукции. Пятая часть из них не соответствовала стандартам, а более 40% продуктов оказались поддельными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Реальные доходы россиян выросли впервые за два года
Кремль опроверг причастность ФСБ к кибератакам на аккаунты Yahoo
СМИ: Меркель посетит Москву 2 мая
Власти РФ внесли поправки в закон о переводе денег на Украину
Радикалы проиграли выборы в Нидерландах
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Глава FIS сравнил отношение к атлетам из РФ с действиями Гитлера
Спорт
СМИ: Отстранение россиян от ОИ-2018 маловероятно Глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер выступил в защиту «чистых» российских спортсменов и высказался против отстранения всей сборной России
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Первый участок второго кольца метро запустят летом
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь