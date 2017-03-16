Новосибирские санврачи требуют наказать производителей поддельной молочной продукции

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении двух предприятий, выпускающих молочную продукцию, — Болтовского маслосырокомбината и завода «Лидер- М», сообщила заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания регионального ведомства Оксана Ганипровская.

«В отношении «Болтовского маслосырокомбината» и предприятия «Лидер М» управлением направлен материал в правоохранительные органы для рассмотрения в отношении них уголовного дела по статье УК РФ «Производство и реализации фальсифицированной продукции», — сказала она на совещании, посвященном состоянию и перспективам развития пищевой промышленности региона.

Она пояснила, что в 2016 году ведомство получило 204 сообщения из других регионов о некачественной продукции предприятий, зарегистрированных на территории Новосибирской области. Ганипровская отметила, что 196 уведомлений касались поддельной молочной продукции. При этом в 20 сообщениях речь шла о «Болтовском маслосырокомбинате» и в семи — о компании «Лидер М».

Руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Алексей Севастьянов в свою очередь отметил, что в 2016 ведомство проверило 380 образцов молока и молочной продукции. Пятая часть из них не соответствовала стандартам, а более 40% продуктов оказались поддельными.