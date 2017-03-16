Город Газельск. С дорог в принудительном порядке убирают старые «газели»

Ещё 1 марта с улиц города должны были исчезнуть по меньшей мере 384 «газели» вместимостью до 15 мест. Именно столько машин этого класса оставалось у перевозчиков по документам. О том, куда денут старые маршрутки, читайте в материале «АиФ в Омске».

Несмотря на то что в мэрии решили смыть с города обидное прозвище Газельск и полностью исключить участие старых микроавтобусов в пассажирских перевозках, на улицах города запретные автомобили попадаются вряд ли реже, чем в феврале или январе.

Игорь Кожухов, замдиректора департамента транспорта мэрии Омска, грозит нерадивым «маршрутчикам» штрафами. В частности, по словам чиновника, законодательство предусматривает, что в случае работы без маршрутной карты или с аннулированной картой водитель может лишиться 5 тыс. руб., должностное лицо заплатит до 30 тыс. руб., а лицензиата, как юридическое лицо, ждёт и вовсе штраф 300 тыс. руб.

Замена запаздывает.

На смену почти 400 «газелям» уже пришли 143 более вместительных автобуса. Например, на маршруте № 47 работают машины среднего класса — автобусы «Вектор» и «Некст». В них установлено по 20 посадочных мест, а всего хватит места 60 пассажирам.

Но так повезло не всем. Как это часто бывает, чиновники поторопились отменить устаревший вид транспорта, несмотря на то что его замена запаздывает. Перевозчики уже сформировали группы автобусов, которые будут работать на 11 маршрутах, ранее принадлежащих «газелям», изготовили трафареты. Но не успели к назначенному сроку оформить полисы страхования пассажиров.

384 «ГАЗЕЛИ» С 1 МАРТА ОКАЗАЛИСЬ ВНЕ ЗАКОНА.

В мэрии уточняют, что отмена дублирующих маршрутов, проведённая 1 января, а также мартовское расторжение договоров с владельцами «газелей» лишь увертюра масштабной реформы общественного транспорта. В ближайшее время начнётся разработка новой маршрутной сети города Ом­ска. В департамент контракт­ной системы пришли две заявки — новый план перевозок города могут разработать в СибАДИ или в Санкт-Петербургском университете. С победителем будет заключён контракт, и уже через полгода будут представлены результаты масштабного исследования. Чтобы начертить новые маршруты на карте города или сохранить старые, разработчику предстоит провести исследования пассажиропотока, опросить значительную часть пассажиров, оценить перспективный трафик с учётом развития города, избавиться от лишней конкуренции на дублирующих маршрутах.

Кто выиграет?

Финальным аккордом реформы станет новый конкурс на право перевозок на каждом маршруте, на который на общих основаниях могут заявиться как муниципальные парки, так и частники.

В итоге в городе может появиться новая рабочая схема функционирования общественного транспорта, при которой перевозчики-инвесторы за счёт сокращения дублирующих маршрутов получат экономическую возможность покупать современные автобусы большого и среднего класса, а муниципальные парки смогут сдавать в аренду площади для ночной стоянки машин, оказывать услуги по механическому контролю автобусов и предрейсовому мед­осмотру водителей. Регулировать эти взаимоотношения, а также соблюдение расписания и интервалов движения с помощью спутниковой навигации сможет департамент транспорта.

В идеале от внедрения системы выиграет пассажир, который сможет доехать на работу в новом комфортном автобусе. Более того, он сможет даже в вечернее время в соответствии с расписанием дождаться общественного транспорта. Вот только нет уверенности, что красивую теорию получится реализовать на практике в омских реалиях.