За год в Крыму открыли полтора десятка месторождений полезных ископаемых

Об этом сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Алексей Яценко на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

В частности, по словам замминистра, открыто 8 месторождений пильных известняков мощностью 22,6 тысяч кубометров в Первомайском, Сакском, Черноморском и Ленинском районах, 2 месторождения песков мощностью 1,6 тыс кубометров в Белогорском районе.

Также открыты 3 месторождения песчано-гравийных пород мощностью 10,6 тыс кубометров в Красногвардейском, Сакском и Симферопольском районах и одно месторождение андезитовых порфиритов мощностью 3507 тыс кубометров в Феодосии.

При этом замминистра отметил, что не все из них могут быть разработаны.

«Нередко недропользователи сталкиваются с большими проблемами с вводом месторождения в эксплуатацию. Во многих участках земля распаевана между разными собственниками. Если земельные вопросы не решатся, то такое месторождение через некоторое время будет переведено в порядок забалансового. У нас много таких участков», — пояснил Яценко.

Чиновник также добавил, что число разрабатываемых карьеров в Крыму за последние годы практически не увеличилось и находится на прежнем уровне.

«На сегодняшний день в Крыму насчитывается 82 карьера, по которым имеются документы на разработку», — уточнил замминистра, подчеркнув, что не все из них являются действующими.

Что касается инициативы по разработке месторождения строительных материалов в окрестностях сел Кольчугино и Пожарское Симферопольского района, данный вопрос, по словам Яценко, на данный момент не рассматривается.

«На сегодняшний день никто там не ведет добычу, карьер не работает. Руководство Минэкологии РК озвучило однозначную позицию по этому вопросу: недропользователь однозначно должен искать взаимопонимание с местным населением, которое проживает рядом с местом добычи. Если он не найдет этого взаимопонимания, карьер работать не будет», — заявил Яценко.