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15:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

72 автобуса выйдут на 6 вспомогательных маршрутов Волгограда в апреле

В план-график закупок администрации Волгограда внесен пункт, по которому в конце марта состоится открытый аукцион на обслуживание 6 вспомогательных автобусных маршрутов, сообщили ВДТВ в администрации города.

Согласно документу планирования пассажирских перевозок на линии вместо микроавтобусов выйдут более 70 автобусов средней вместимости.

В мэрии уверены, что сокращение протяженности вспомогательного маршрута позволит перевозчику тем же парком машин перевезти большее число пассажиров, жители отдаленных микрорайонов и поселков быстрее станут добираться до основных магистралей.

По сведениям, ставшим доступными ВДТВ, 72 автобуса выйдут на следующие маршруты уже уже в апреле:

— маршрут № 43 «Ул. 39-й Гвардейской — ОАО “ВГАЗ-Суал” Алюминиевый завод».

— маршрут № 61 «Пл. им. Дзержинского — п. Верхнезареченский».

— маршрут № 68 «П. Водстрой — п. ГЭС».

— маршрут № 79 «П. Татьянка-2 — Дома речников».

— маршрут № 98 «Речпорт — ТЦ «Метро».

— маршрут № 31к «П. Верхняя Ельшанка — п. Горная Поляна».

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