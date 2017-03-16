Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Семья Захарченко бежала из Москвы, бросив жилья на 500 миллионов
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Истории семи известных мостов Санкт-Петербурга (фото)285 лет назад был издан Указ о наведении первого моста через Неву. Сейчас в Петербурге насчитывается 342 моста
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Время поставить мат»: РФ 3 года готовила Киеву юридический удар
Не технический сбой: Джигурда о выдворении из ДНР
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
14На восток США обрушилась снежная буря
13:56 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирск не пустили 120 тонн фруктов и зелени из Казахстана

Партии товаров не имели сертификатов, подтверждающих безопасность, рассказали в Россельхознадзоре.

В Новосибирск не пустили 120 тонн фруктов и зелени из Казахстана, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

Из Казахстана в Новосибирск не пустили 62,35 тонн продукции, из Кыргызстана — 63,85 тонны.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были гранаты, сухофрукты, мак продовольственный, лук репчатый, а также редис, щавель, зелень в ассортименте, сено и солома перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках», — рассказала пресс-служба ведомства.

Всю продукцию везли на автомобилях для продажи в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Хабаровске и Чите.

Грузы вернули отправителям, их ввоз был запрещён.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В воскресенье в Новосибирск из Казахстана вернется попавший в рабство физик-ядерщик
Кремль: Путин не получал письмо Януковича о вводе войск
Порошенко ввел санкции против российских банков сроком на год
Макларен признал ошибки в своих выводах о допинге в России
Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС
Физик из США выложил в сеть видео испытаний ядерного оружия
В штате Нью-Йорк прибывший поезд засыпал снегом людей на перроне
Экс-жена Дональда Трампа напишет мемуары о жизни с магнатом
Спорт
Барселонское чудо, сказка «Лестера» и провал Гвардьолы Подводим итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события первого раунда плей-офф
Авто
В сеть попали фотографии УАЗ «Карго» с конвейера УАЗ продолжает готовиться к серийному производству нового «конкурента Газели»
Hi-Tech
Российский сервис определит, насколько ваше фото «крутое» Everypixel использует технологии искусственного интеллекта, чтобы оценить фото. Hi-Tech Mail.Ru провел исследование и выяснил, какие снимки нравятся сервису
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды Когда на маленькую Нину обратил внимание один из жителей города Копейска: ребенок шел по обочине в одних сланцах, колготках и кофточке.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь