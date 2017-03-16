В Новосибирск не пустили 120 тонн фруктов и зелени из Казахстана, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

Из Казахстана в Новосибирск не пустили 62,35 тонн продукции, из Кыргызстана — 63,85 тонны.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что данные партии продукции высокого фитосанитарного риска, среди которых были гранаты, сухофрукты, мак продовольственный, лук репчатый, а также редис, щавель, зелень в ассортименте, сено и солома перевозились без соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, либо в отсутствие маркировки на упаковках», — рассказала пресс-служба ведомства.

Всю продукцию везли на автомобилях для продажи в Новосибирске, Иркутске, Красноярске, Хабаровске и Чите.

Грузы вернули отправителям, их ввоз был запрещён.