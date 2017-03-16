Уволенные члены правительства Прикамья получили компенсацию в 23,7 млн рублей

21 бывший член правительства Прикамья получил компенсацию за неиспользованный отпуск. Деньги сотрудникам выплатили в день увольнения. При расчёте компенсаций средний дневной заработок каждого члена правительства умножался на количество дней неиспользованного отпуска. Диапазон «неотгулянных» дней — от 70 до 250. Некоторые члены правительства не брали отпуск в течение последних пяти лет.

Кроме сотрудников правительства, компенсацию за неиспользованные дни отпуска получили бывший губернатор края, экс-руководитель администрации и два его заместителя.

«Согласно законодательству, при отставке правительства все его члены должны уволиться и получить положенные компенсации за неиспользованные отпуска. Ситуация абсолютно стандартная. Это не первая отставка правительства в Пермском крае. И каждый раз производятся подобные выплаты. Трудовой кодекс распространяется на всех сотрудников, в том числе — на членов правительства», — пояснила заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.