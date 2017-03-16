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14:11 (мск), источник: Интерфакс

Свердловское УФАС отмечает рост числа нарушений в госзакупках

Екатеринбург. 16 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области в 2016 году отметило увеличение количества жалоб, касающихся нарушений в сфере госзакупок, на 15% по сравнению с 2015 годом, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» руководитель ведомства Дмитрий Шалабодов.

«Рост связан с активной позицией антимонопольного органа, который дает возможность участнику закупки обратиться к нам за разрешением конфликта. Кроме того, обострилась конкуренция за финансовый ресурс, потому как государственные и муниципальные закупки — это один из гарантированных способов для бизнеса заработать», — уточнил Д. Шалабодов.

По его словам, УФАС в 2016 году рассмотрело почти 1,9 тыс. жалоб, касающихся нарушений в сфере госзакупок, 37% из них признано обоснованными.

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