В Омске 17 марта закроют железнодорожный переезд в Порт-Артуре
Там будут ремонтировать дорогу.
Там будут ремонтировать дорогу.
Железнодорожный переезд на ул. Леонова закроют для движения автомобилей 17 марта, сообщает
На этом участке дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.
Ремонт дороги будет продолжаться час с 11.00 до 12.00.
В это время автобусы № 4 и 55 и маршрутки № 385 и 418 будут проезжать к переезду с обеих сторон по изменённым схемам.
Напомним, городские дорожники приступили к