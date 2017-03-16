В Омске 17 марта закроют железнодорожный переезд в Порт-Артуре

Железнодорожный переезд на ул. Леонова закроют для движения автомобилей 17 марта, сообщает пресс-служба администрации Омска.

На этом участке дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

Ремонт дороги будет продолжаться час с 11.00 до 12.00.

В это время автобусы № 4 и 55 и маршрутки № 385 и 418 будут проезжать к переезду с обеих сторон по изменённым схемам.