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14:27 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Минфине сообщили, когда ожидают получить транш МВФ

В Минфине сообщили, когда ожидают получить транш МВФ.

Источник: Telegraf.com.ua

Очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF может поступить в Украину на следующей неделе, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Заседание (Совета директоров МВФ) состоится в следующий понедельник и на следующей неделе мы ожидаем транш, что очень позитивно», — сказал он, выступая на ежегодной конференции инвесткомпании «Драгон Капитал» в Киеве в четверг. Александр Данилюк отметил, что раньше страна никогда не заходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.

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