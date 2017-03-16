В Минфине сообщили, когда ожидают получить транш МВФ.

Очередной кредитный транш Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы EFF может поступить в Украину на следующей неделе, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Заседание (Совета директоров МВФ) состоится в следующий понедельник и на следующей неделе мы ожидаем транш, что очень позитивно», — сказал он, выступая на ежегодной конференции инвесткомпании «Драгон Капитал» в Киеве в четверг. Александр Данилюк отметил, что раньше страна никогда не заходила так далеко в программе сотрудничества с МВФ.