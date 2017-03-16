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14:13 (мск), источник: РИА Крым

Турцию заинтересовала идея принимать круизы, проходящие через Крым

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости (Крым). Предложение Федерального агентства по туризму принимать в Турции черноморские круизные суда, проходящие через Ялту и Севастополь, вызвало интерес у представителей Турции, сообщил РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов.

Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что в среду состоялась встреча с турецкой делегацией во главе с заместителем министра по делам культуры и туризма Турции Хусейном Яйманом. «Мы провели обстоятельную беседу, где затронули все вопросы, которые представляют обоюдный интерес для наших стран. Обсудили блок вопросов по безопасности, были затронуты темы, связанные с защитой законных прав и интересов российских граждан», — пояснил Сафонов.

По его словам, в целях диверсификации турпродукта он предложил организовать межстрановую круизную линию, которая начнет работать в конце апреля, по маршруту Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь-Стамбул.

«Нам кажется, что такая линия будет очень интересна и перспективна. До 2014 года такие круизы были, мы считаем, что они снова будут востребованны. На эту тему мы уже говорили и с нашими коллегами из Болгарии. Мы заинтересованы в создании такого интересного круизного маршрута, который был бы международным. Болгары думают. Мне кажется, что и турецким коллегам такая идея понравилась, но им потребуется какое-то время на проработку такого предложения», — отметил он.

«Я озвучил турецким коллегам весь предполагаемый черноморский круизный маршрут, который походит и через крымские порты Ялты и Севастополя. Реакция была положительной. Мне кажется, что такая идея им понравилась, по крайней мере, бизнесу. Никакой негативной реакции не поступило. Мы же заинтересованы в развитии сотрудничества между нашими странами. Я считаю, что должен развиваться и яхтенный, и круизный туризм. Чёрное море должно быть территорией мира и конструктивного сотрудничества», — резюмировал Сафонов.

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