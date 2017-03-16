Украинская «дочка» Сбербанка приостановила оплату кредитными картами

«Информируем вас о временной блокировке расходных операций по кредитным картам для физических лиц. При наличии задолженности по вашей карте, кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме. На данный момент кредитные карты доступны для пополнения», — говорится в сообщении.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков. Нацбанк предложил полностью запретить вывод капитала из страны для всех пяти работающих на Украине структур госбанков РФ: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка).

В понедельник радикалы заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис «дочки» Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы Сбербанка на Украине. Трудовой коллектив Сбербанка на Украине призвал президента страны Петра Порошенко принять срочные меры для восстановления конституционных прав клиентов и сотрудников, полноценной работы банка, работу которого блокируют радикалы.