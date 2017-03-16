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14:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Доплаты» южноуральским чиновникам достигли 150 тысяч

В среднем.

Источник: УралИнформБюро

По итогам 2016 года средний размер взятки на Южном Урале составил 150 тысяч рублей. Об этом 16 марта сообщил глава СУ СКР по региону Денис Чернятьев. По его словам, среднероссийский показатель вдвое выше челябинского. При этом в целом по стране размер мзды в минувшем году вырос на 75%.

Главный следователь региона отметил увеличение числа уголовных дел коррупционного характера. В 2016 году было открыто 634 производства — на 10% больше, чем годом ранее, передает «Уралинформбюро».

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