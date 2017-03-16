Как в Москве: депутат Госсовета РТ предложил снести казанские «хрущевки»

— У нас очень много «хрущевок», если взять Ново-Савиновский, Авиастроительный районы. Этим домам уже 60 лет, а запас их прочности — 25−30 лет, — сказал Рыбушкин.

Так, по словам депутата, столице Татарстана следует обратиться к примеру Москвы, где эта проблема уже назрела.

— Однако нужно учитывать мнения всех жителей домов, чтобы их не расселять на край города. Так, в сносе «хрущевок» должны принимать участие республиканский, городской и федеральный бюджеты, — добавил он.

Напомним, 21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин объявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о подготовке программы сноса «хрущевок». В план сноса вошли 25 миллионов кв. метров устаревшего жилья. По программе 1,6 миллионов человек переселятся в новые дома. Москва на эти нужды выделит 300 миллиарда рублей.

— Расселение не будет точечным, это будет поквартальное расселение. То есть будет образовываться так называемый маневренный фонд, куда люди будут переселяться. Далее эта территория будет застраиваться. И так дальше, как цепочка это будет функционировать, — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что по программе переселения людей из аварийного жилья в Татарстане в текущем году полностью завершены работы в 9 многоквартирных домах. На данный момент на 20 объектах ведутся отделочные работы, еще в 16 зданиях идет обустройство кровли. 21 объект находится на этапе кладки стен.