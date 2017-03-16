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14:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Сбербанк» в Украине приостановил оплату кредитными картами

Банк сообщил о временной блокировке расходных операций по кредитным картам для физических лиц: «При наличии задолженности по вашей карте, кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. «Сбербанк» в Украине решил приостановить оплату кредитными картами, сообщается на сайте банка в четверг.

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«Информируем вас о временной блокировке расходных операций по кредитным картам для физических лиц. При наличии задолженности по вашей карте, кредитный лимит установлен на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме. На данный момент кредитные карты доступны для пополнения», — говорится в сообщении.

В понедельник активисты заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис «дочки» Сбербанка в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы «Сбербанка» в Украине.

В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности страны в течение суток внести предложения о введении санкций против банковских организаций, в капитале которых есть доля российских госбанков. Нацбанк предложил полностью запретить вывод капитала из страны для всех пяти работающих на Украине структур госбанков РФ: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка).

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