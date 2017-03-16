Более 500 сотрудников правительства Прикамья могут остаться без зарплаты. Начисление денег сотрудникам оказалось под угрозой после того, как бывшим членам правительства выплатили компенсации за неиспользованные отпуска. Уволенным сотрудникам перечислили 23,7 млн рублей.

«При формировании фонда оплаты труда для государственных служащих не полагается закладывать в него какие-либо компенсационные выплаты при увольнении. Однако по закону бывшие сотрудники должны были получить деньги за неиспользованные отпуска», — объяснила заместитель председателя краевого правительства Ольга Антипина.

Так как из краевого бюджета единовременно пришлось выплатить такую большую сумму, средств на зарплаты действующим работникам правительства может не хватить. Чтобы этого не произошло, правительство предлагает депутатам Заксобрания внести в краевой бюджет поправки. В частности, направить на выплаты сотрудникам неизрасходованные в 2016 году средства. Депутаты вынесут решение по этому вопросу в апреле.