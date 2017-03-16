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15:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды выставит на аукцион 25 лесосек

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.

С торгов планируется реализовать 25 лесосек (делянок) с объемом заготовки ликвидной древесины 42,7 тыс. кубометров в Веслянском, Гайнском, Юрлинском, Кудымкарском лесничествах Пермского края. Аукцион состоится 24 марта в п. Гайны.

Как сообщили в Минприроды, с начала текущего года субъектам малого и среднего предпринимательства реализовано 40 лесосек (делянок) с объемом заготовки ликвидной древесины 97,2 тыс. кубометров (план 2017 года — 300 тыс. кубометров). Средняя ставка платы по заключенным договорам купли-продажи лесных насаждений за 1 кубометр ликвидной древесины, с учетом коэффициента на проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, составила 190,9 руб. Лесной ресурс получили субъекты малого и среднего предпринимательства Кудымкарского, Кочевского, Юсьвинского, Горнозаводского, Гремячинского, Добрянского, Ординского муниципальных районов.

Напомним, в 2016 году для субъектов малого и среднего предпринимательства было организовано 13 аукционов. Они проводились с выездом в муниципальные районы. На торги выставлялись также лесосеки в Горнозаводском, Гремячинском, Кудымкарском, Кочевском, Соликамском, Косинском, Красновишерском районах, где имеется свободный лесной ресурс. В центральных, южных районах Пермского края было выставлено всего 8 лесосек. По результатам проведенных аукционов продано 105 лесосек (делянок) с объемом заготовки ликвидной древесины 217 тыс. кубометров, в том числе на территории Коми-Пермяцкого округа — 68,6 тыс. кубометров. По уровню предоставления древесины среди субъектов ПФО Пермский край занимает 2 место после Башкирии.

Поступление платы от продажи древесины субъектам малого и среднего предпринимательства в прошлом году в федеральный бюджет составило 11,8 млн руб., в краевой бюджет — 22 млн рублей (это целевые деньги на охрану, защиту и воспроизводство лесов). В доходы региональной казны поступило 7 млн руб.

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