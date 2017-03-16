Почти 400 уфимцев нашли работу на ярмарке вакансий

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, очередную ярмарку посетили более 500 человек. Предприятия и организации предложили им в общей сложности 800 свободных рабочих мест. По итогам собеседования с работодателями почти 400 соискателей получили приглашение на работу.

Следующая ярмарка вакансий пройдет в Уфе 23 марта. На этот раз свои рабочие места уфимцам предложат промышленные предприятия.