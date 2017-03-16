Стала известна стоимость проезда в «Ласточке» из Ростова в Кисловодск

Стала известна стоимость проезда в электропоезде «Ласточка» по маршруту «Ростов — Кисловодск».

Как сообщает «Ростов-Транспорт», минимальная стоимость проезда в вагоне 2-го класса составит 914 рублей, в 1-м классе — 2137 рублей.

«Ласточка» начнет курсировать между Ростовом и Кисловодском с 1 мая. Она заменит на этом маршруте поезд № 69/70 «Ростов — Кисловодск».

Из донской столицы «Ласточка» будет отправляться в 14.42 и прибывать в Кисловодск в 21.48. Обратное отправление — в 6.12, прибытие в Ростов — в 13.10.