Белоруссия накормит калининградцев голубикой и яблоками

«На сегодняшний день поставлено более 50 тысяч посадочных саженцев яблок и порядка 25 тысяч саженцев голубики, поэтому в Калининградской области есть хорошая перспектива развития промышленного садоводства и часть континентальной России будет жить на яблоках, произведенных в Калининградской области».

В нашу область приезжают специалисты и агрономы из Беларуси, которые помогают нашим фермерам развивать садоводство. По итогам 2016 года товарооборот составляет порядка 200 млн долларов в соотношении экспорта и импорта 50 на 50. По расчетам на следующий год, товарооборот увеличится на 30%.

Белорусские специалисты готовы помочь с проектированием и строительством онкоцентра. Есть предложение включить онкологический центр в программу союзного государства. По этой программе финансирование на его создание будет выделено не из федеральной казны, а из союзной.