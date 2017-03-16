Кропоткин о росте экономики в Калининграде: «А с людьми разговариваешь — у них все плохо»

Как сообщил начальник управления экономического развития Григорий Авдеев, по сравнению с 2015 годом на 9,5% выросла обрабатывающая промышленность, на 1,9% — производство легковых автомобилей, на 9,8% — грузооборот, на 16,5% — строительство, на 12,6% — инвестиции в основной капитал, на 8,4% — оборот розничной торговли, на 9,3% — объем платных услуг. Увеличилась реальная зарплата (с учетом инфляции ее рост составил 1%) — до 34 тыс 142 рублей. Темпы увеличения безработицы, напротив, сильно замедлились: по итогам первого полугодия 2016 года по отношению к такому же периоду 2015 года они составляли 9,1%, а по итогам года — 0,9%.

«То есть у вас идет рост везде, я смотрю, — отреагировал председатель Горсовета Андрей Кропоткин. — Прям картинка такая, что аж прям это. А с людьми разговариваешь — у них все плохо». Григорий Авдеев в ответ напомнил, что в 2014 году произошел резкий экономический спад, и 2015-й эту ситуацию законсервировал, поэтому сравнивать приходится «с низкой базой». «Сейчас мы достигли минимума, который был на тот период», — констатировал Авдеев.