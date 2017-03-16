Одобрен план реконструкции МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой
Всего на этом отрезке должны построить около 14 километров новых дорог, включая четыре эстакады и один тоннель.
Всего на этом отрезке должны построить около 14 километров новых дорог, включая четыре эстакады и один тоннель.
Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой (Косинской эстакады) реконструируют. Проект планировки этой территории одобрили на заседании
Чтобы улучшить движение, планируют перенести транспортное обслуживание местных объектов с МКАД на новые боковые проезды. Существующие развязки должны реконструировать. Также в планах сделать
В частности, запланированы:
Всего в ходе реконструкции должны построить около 14 километров новых дорог, включая четыре эстакады и один тоннель.
Проект планировки участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой направят на публичные слушания.
Сейчас на этом участке протяжённостью 7,9 километра регулярно возникают заторы. Максимальная величина транспортного потока достигает 10,3 тысячи автомобилей в одном направлении.