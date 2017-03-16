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17:47 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Одобрен план реконструкции МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой

Всего на этом отрезке должны построить около 14 километров новых дорог, включая четыре эстакады и один тоннель.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой (Косинской эстакады) реконструируют. Проект планировки этой территории одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которое провёл Сергей Собянин.

Чтобы улучшить движение, планируют перенести транспортное обслуживание местных объектов с МКАД на новые боковые проезды. Существующие развязки должны реконструировать. Также в планах сделать переходно-скоростные полосы в местах, где съезды примыкают к основному ходу магистрали.

В частности, запланированы:

  • устройство 19 переходно-скоростных полос;.
  • строительство бокового проезда на внешней стороне МКАД на участке 1−3-го километров;.
  • строительство бокового проезда на внутренней стороне МКАД на участке 7−8-го километров;.
  • строительство бокового проезда на внешней стороне МКАД на участке 7−8-го километров;.
  • реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Победы;.
  • формирование съездов с внутренней стороны МКАД на улицу Сталеваров;.
  • реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД и Носовихинского шоссе (улица Кетчерская);.
  • формирование улично-дорожной сети местного значения, дублирующей МКАД на участке от улицы Кетчерской до улицы Молдагуловой, путём соединения Косинской и Реутовской улиц;.
  • изменение схемы заезда на территорию объектов, расположенных вблизи МКАД, и выезда с неё.

Всего в ходе реконструкции должны построить около 14 километров новых дорог, включая четыре эстакады и один тоннель.

Проект планировки участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой направят на публичные слушания.

Сейчас на этом участке протяжённостью 7,9 километра регулярно возникают заторы. Максимальная величина транспортного потока достигает 10,3 тысячи автомобилей в одном направлении.

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