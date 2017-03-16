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15:16 (мск), источник: Om1.ru

Опубликован СПИСОК мест, куда в Омске можно сдать металлолом, макулатуру и другое вторсырьё

Региональное министерство природы обновило перечень, внеся в него актуальные на сегодняшний день данные.

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области опубликовало новый перечень предприятий, которые занимаются переработкой вторсырья. В Омске можно сдать на утилизацию отработавшие своё аккумуляторы, макулатуру, металлолом, стекло и разнообразные отходы производства. Эта информация пригодится как предприятиям, получающим такие отходы в промышленных объёмах, так и гражданам, которые хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Отходы аккумуляторов:

  • «Аккумуляторный рай» — Лескова, 2
  • «Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Отходы бумаги и картона:

  • «Велеск» — Губкина, 12
  • «Ирбис» — 3-я Молодёжная, 10
  • Компания «Капитал» — Мельничная, 149
  • «Омега» — 22 Партсъёзда, 53А к.2
  • «Омсквторсырьё» — Пристанционная, 21
  • «Омсккровля» — Комбинатская, 38
  • «Профторг» — Губкина, 22/5
  • «СибВтор» — Лесоперевалка, 1
  • «Эколайн» — посёлок Магистральный, Кирпичная, 1
  • «Экология» — Вавилова, 277

Отходы отработанных масел:

  • «НефтеХимРесурс» — Красноярский тракт, 157/1
  • НПО «Промэкология» — 22 Партсъезда, 103А
  • НПФ «Акрил» — Красноярский тракт, 157
  • «Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Лом металлов:

  • «Вторичные ресурсы Сибири» — 10 лет Октября, 219 к.8
  • «Вторчермет НЛМК Сибирь» — Барабинская, 40; Комбинатская, 3Б
  • «Нортон Сталь Втормет» — 1-я Путевая, 1
  • «Промресурсы» — 6-я Ленинградская, 2/2
  • «Русмет» — 2-я Казахстанская, 7
  • «Стил Нордика» — 10 лет Октября, 219/7
  • «ЧерМетАктив-С» — Мира, 140/3
  • Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер:
  • «Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Отходы производства изделий из пластмасс:

  • «Апрель» — Звездова, 129 к.3
  • «Асс-Пак» — 22 Партсъезда, 98а/1
  • «Омсквторсырьё» — Пристанционная, 21
  • ПФК «МИР» — 22 Партсъезда, 103А
  • «СибВтор» — Лесоперевалка, 1

Отходы оргтехники:

«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60.

Стекло:

«ПроектСтройКомплекс» — Съездовская, 29 к.2.

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