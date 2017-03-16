Опубликован СПИСОК мест, куда в Омске можно сдать металлолом, макулатуру и другое вторсырьё
Региональное министерство природы обновило перечень, внеся в него актуальные на сегодняшний день данные.
Региональное министерство природы обновило перечень, внеся в него актуальные на сегодняшний день данные.
Министерство экологии и природных ресурсов Омской области опубликовало новый перечень предприятий, которые занимаются переработкой вторсырья. В Омске можно сдать на утилизацию отработавшие своё аккумуляторы, макулатуру, металлолом, стекло и разнообразные отходы производства. Эта информация пригодится как предприятиям, получающим такие отходы в промышленных объёмах, так и гражданам, которые хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды.
Отходы аккумуляторов:
Отходы бумаги и картона:
Отходы отработанных масел:
Лом металлов:
Отходы производства изделий из пластмасс:
Отходы оргтехники:
«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60.
Стекло:
«ПроектСтройКомплекс» — Съездовская, 29 к.2.