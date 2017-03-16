Опубликован СПИСОК мест, куда в Омске можно сдать металлолом, макулатуру и другое вторсырьё

Министерство экологии и природных ресурсов Омской области опубликовало новый перечень предприятий, которые занимаются переработкой вторсырья. В Омске можно сдать на утилизацию отработавшие своё аккумуляторы, макулатуру, металлолом, стекло и разнообразные отходы производства. Эта информация пригодится как предприятиям, получающим такие отходы в промышленных объёмах, так и гражданам, которые хотят внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Отходы аккумуляторов:

«Аккумуляторный рай» — Лескова, 2

«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Отходы бумаги и картона:

«Велеск» — Губкина, 12

«Ирбис» — 3-я Молодёжная, 10

Компания «Капитал» — Мельничная, 149

«Омега» — 22 Партсъёзда, 53А к.2

«Омсквторсырьё» — Пристанционная, 21

«Омсккровля» — Комбинатская, 38

«Профторг» — Губкина, 22/5

«СибВтор» — Лесоперевалка, 1

«Эколайн» — посёлок Магистральный, Кирпичная, 1

«Экология» — Вавилова, 277

Отходы отработанных масел:

«НефтеХимРесурс» — Красноярский тракт, 157/1

НПО «Промэкология» — 22 Партсъезда, 103А

НПФ «Акрил» — Красноярский тракт, 157

«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Лом металлов:

«Вторичные ресурсы Сибири» — 10 лет Октября, 219 к.8

«Вторчермет НЛМК Сибирь» — Барабинская, 40; Комбинатская, 3Б

«Нортон Сталь Втормет» — 1-я Путевая, 1

«Промресурсы» — 6-я Ленинградская, 2/2

«Русмет» — 2-я Казахстанская, 7

«Стил Нордика» — 10 лет Октября, 219/7

«ЧерМетАктив-С» — Мира, 140/3

Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер:

«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60

Отходы производства изделий из пластмасс:

«Апрель» — Звездова, 129 к.3

«Асс-Пак» — 22 Партсъезда, 98а/1

«Омсквторсырьё» — Пристанционная, 21

ПФК «МИР» — 22 Партсъезда, 103А

«СибВтор» — Лесоперевалка, 1

Отходы оргтехники:

«Стрит-сервис» — 4-я Транспортная, 60.

Стекло:

«ПроектСтройКомплекс» — Съездовская, 29 к.2.