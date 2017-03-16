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17:45 (мск), источник: Новая Кубань

Впервые за пять лет Сочи и Тбилиси свяжут прямые рейсы

Перелеты будет совершать компания «Уральские авиалинии».

Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Тбилиси запланирован в 12:10, прилет в Сочи — в 13:20.

Вылет обратного рейса из Международного аэропорта Сочи — в 14:55 по мск, сообщает пресс-служба «Базэл Аэро». Первый полет запланирован на 1 мая 2017 года.

Пассажиров по маршруту Сочи-Тбилиси будет обслуживать аэробус А320 вместимостью 160 человек.

По информации авиаперевозчика, минимальная стоимость билета по направлению «Сочи-Тбилиси-Сочи» составит от 12 950 рублей, включая сборы (туда-обратно).

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