Впервые за пять лет Сочи и Тбилиси свяжут прямые рейсы
Перелеты будет совершать компания «Уральские авиалинии».
Перелеты будет совершать компания «Уральские авиалинии».
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет из Тбилиси запланирован в 12:10, прилет в Сочи — в 13:20.
Вылет обратного рейса из Международного аэропорта Сочи — в 14:55 по мск, сообщает
Пассажиров по маршруту
По информации авиаперевозчика, минимальная стоимость билета по направлению «Сочи-Тбилиси-Сочи» составит от 12 950 рублей, включая сборы (туда-обратно).