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15:30 (мск), источник: СуперОмск

Дальневосточный банк выдаст мэрии Омска 400 миллионов

Накануне были подведены итоги аукциона по предоставлению администрации города Омска кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей на срок 1 год.

Средства, как и ранее, нужны на финансирование дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Начальная цена контракта — 45,2 млн рублей, то есть 11,3% годовых.

Желающих прокредитовать муниципальный бюджет оказалось четверо: Сбербанк, Совкомбанк, Западно-сибирский коммерческий банк и Дальневосточный банк. Первый предлагал наименьшую сумму 40,974 млн рублей, однако его заявку отклонили: не были представлены документы об отсутствии у ответственных лиц судимости за экономические преступления и отсутствие административных санкций по статье 19.28 КоАП за последние два года.

Среди остальных наиболее выгодные условия предложил Дальневосточный банк — 41,2 млн рублей (10,3% годовых), его и признали победителем. Таким образом, он впервые прокредитует администрацию Омска. Совкомбанк и ЗСКБ выставили соответственно 41,96 млн и 42,488 млн.

Отметим, ранее оказанием подобных услуг чаще всего занимался Сбербанк — общий объем выигранных торгов с начала 2014 года более 817 млн рублей (из 16 закупок — 14 побед). Кроме того, ведущими банками-кредиторами Омска выступают ВТБ, Всероссийский банк развития регионов, уже упомянутый Совкомбанк. В августе 2016 года мэрия заключила контракт с банком «Северный морской путь» на предоставление 400 млн на два года, проценты по этой кредитной линии составят 92 млн рублей.

Дальневосточный банк работает с 1990 года, базируется во Владивостоке. Ранее он входил в состав Межрегиональной банковской группы ВБРР, основным акционером которой является государственная нефтяная компания «Роснефть», а затем был продан группе компаний «Регион». Основными клиентами банка являются крупнейшие компании, представляющие топливно-энергетический комплекс. По активам нетто занимает 123-е место в РФ (30,7 млрд рублей).

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