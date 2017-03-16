Дальневосточный банк выдаст мэрии Омска 400 миллионов
Накануне были подведены итоги аукциона по предоставлению администрации города Омска кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей на срок 1 год.
Накануне были подведены итоги аукциона по предоставлению администрации города Омска кредитной линии на сумму 400 миллионов рублей на срок 1 год.
Средства, как и ранее, нужны на финансирование дефицита городского бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Начальная цена контракта — 45,2 млн рублей, то есть 11,3% годовых.
Желающих прокредитовать муниципальный бюджет оказалось четверо: Сбербанк, Совкомбанк,
Среди остальных наиболее выгодные условия предложил Дальневосточный банк — 41,2 млн рублей (10,3% годовых), его и признали победителем. Таким образом, он впервые прокредитует администрацию Омска. Совкомбанк и ЗСКБ выставили соответственно 41,96 млн и 42,488 млн.
Отметим, ранее оказанием подобных услуг чаще всего занимался Сбербанк — общий объем выигранных торгов с начала 2014 года более 817 млн рублей (из 16 закупок — 14 побед). Кроме того, ведущими
Дальневосточный банк работает с 1990 года, базируется во Владивостоке. Ранее он входил в состав Межрегиональной банковской группы ВБРР, основным акционером которой является государственная нефтяная компания «Роснефть», а затем был продан группе компаний «Регион». Основными клиентами банка являются крупнейшие компании, представляющие