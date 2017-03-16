В Волгограде возводится школа на 1000 мест

Она взводится в районе комплексной жилой застройки «Родниковая долина». Школа рассчитана на 1000 мест, общая ее площадь составляет около 20 тыс. кв. метров.

Как доложила руководитель облкомитета образования Лариса Савина, школа рассчитана на 40 классов, здесь появятся три спортивных зала, стадион, площадки для игр. Планируется даже интерактивный музей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены подъемники, широкие дверные проемы, пандусы и т. д. Стоимость объекта — 530 миллионов рублей, из них 447 миллионов составила субсидия федерального бюджета. Столь солидные средства направлены в регион для строительства учреждения образования впервые за последние годы. Да и сам объект подобного масштаба возводится в регионе впервые за долгие годы.

Выполняя задачи, поставленные губернатором Андреем Бочаровым, регион эффективно использует федеральные средства, развивая территории комплексно — это одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. результате доверие федерального центра к области растет, а вместе с ним увеличивается и поддержка федерального центра.

Как заметил Андрей Бочаров, этот микрорайон наверняка станет привлекательным для жителей города. Его привлекательность обусловлена комплексным подходом к строительству.

— Здесь возникнет целый поселок с населением не менее 10 тысяч человек, и им предоставляются все условия для жизни, для труда, для отдыха, — подчеркнул губернатор. — Мы сами себе задали высокие стандарты того, как нужно строить для людей, и мы должны сохранять и приумножать их. Наши люди заслуживают того, чтобы им была предоставлена самая современная среда проживания.

Губернатор отметил высокое качество и надежность строительных работ, выполняемых компанией «Приволжтрансстрой». Строительство пятиэтажного здания ведется с соблюдением самых современных требований и высокими темпами. Работы начались с нуля, а сегодня уже поднялись стены и стремительно растут вверх. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.