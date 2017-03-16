В Волгограде возводится школа на 1000 мест
Губернатор Андрей Бочаров проверил ход строительства школы в Советском районе.
Губернатор Андрей Бочаров проверил ход строительства школы в Советском районе.
Она взводится в районе комплексной жилой застройки «Родниковая долина». Школа рассчитана на 1000 мест, общая ее площадь составляет около 20 тыс. кв. метров.
Как доложила руководитель облкомитета образования Лариса Савина, школа рассчитана на 40 классов, здесь появятся три спортивных зала, стадион, площадки для игр. Планируется даже интерактивный музей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проектом предусмотрены подъемники, широкие дверные проемы, пандусы
Выполняя задачи, поставленные губернатором Андреем Бочаровым, регион эффективно использует федеральные средства, развивая территории комплексно — это одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития Волгоградской области. результате доверие федерального центра к области растет, а вместе с ним увеличивается и поддержка федерального центра.
Как заметил Андрей Бочаров, этот микрорайон наверняка станет привлекательным для жителей города. Его привлекательность обусловлена комплексным подходом к строительству.
— Здесь возникнет целый поселок с населением не менее 10 тысяч человек, и им предоставляются все условия для жизни, для труда, для отдыха, — подчеркнул губернатор. — Мы сами себе задали высокие стандарты того, как нужно строить для людей, и мы должны сохранять и приумножать их. Наши люди заслуживают того, чтобы им была предоставлена самая современная среда проживания.
Губернатор отметил высокое качество и надежность строительных работ, выполняемых компанией «Приволжтрансстрой». Строительство пятиэтажного здания ведется с соблюдением самых современных требований и высокими темпами. Работы начались с нуля, а сегодня уже поднялись стены и стремительно растут вверх. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.
Школу очень ждут здешние жители. Молодые семьи (а их здесь большинство) особенно радуются тому факту, что рядом со школой, как сказал губернатор, через забор строится и детсад на 245 мест. Преимущества комплексной застройки — налицо.
— Здесь очень хорошо будет жить, — говорит Татьяна Кузнецова и добавляет, показывая на маленького сынишку. — Вот ему — особенно. Скоро в детсад пойдем, а там и школа. И всё рядом. Живи — не хочу.
Восьмилетняя Назик Мкртчан и вовсе выразилась лаконично и эмоционально:
— Я мечтаю, чтобы скорее рядом с нами открылась школа!
Мечта девочки совсем скоро сбудется. Как и пожелания многих волгоградских семей. Как известно, поддержка материнства и детства является одним из приоритетов в работе губернатора, что он обозначил в 2014 году.
Андрей Бочаров поставил задачу главе администрации Волгограда Виталию Лихачеву обеспечить для жителей беспроблемную транспортную доступность. Пока здесь ходит одна маршрутка и муниципальный автобус. Этого уже начинает не хватать. Виталий Лихачев пообещал, что сюда от находящегося в полутора километрах кардиоцентра протянется маршрут, по которому будут курсировать и автобусы, и маршрутки.
Напомним, в Советском районе Волгограде полным ходом ведется масштабное строительство нового жилья. До 2030 года только в ЖК «Долина» планируется возвести порядка 700 комфортных трехэтажных домов общей площадью 2225 тысяч квадратных метров для 34 тысяч 200 семей. Кроме того, в микрорайоне строится новая дорога, объекты социальной сферы, планируется возведение еще одного детского сада.
Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу — уходить от точечной застройки к комплексным проектам. Это хорошо для развития города, и для конкретных семей. При комплексной застройке жители получают максимальный комфорт: новые инженерные сети, современную социальную инфраструктур: садики, школы и поликлиники. Сегодня реализуются около десятка крупных комплексных проектов в Волгограде, Волжском и Среднеахтубинском районе.