Отель в центре Калининграда не успевают достроить к ЧМ-2018
Инвестор может не успеть ввести в эксплуатацию отель Domina на улице Горького в Калининграде к ЧМ-2018. О проблемах со строительством одной из гостиниц рассказал
Инвестор может не успеть ввести в эксплуатацию отель Domina на улице Горького в Калининграде к ЧМ-2018. О проблемах со строительством одной из гостиниц рассказал
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Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, у застройщика возникли сложности с получением банковских кредитов.
Мы встречались с инвестором, переговорили. Пока серьёзных опасений нет, но в любом случае у правительства региона есть запасные варианты, поэтому никаких причин для беспокойства я тут не вижу, — рассказал Мутко.
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Представитель гостиничной сети подтвердил корреспонденту Калининград.Ru информацию о переговорах с Ростуризмом, однако отказался сообщать подробности до подписания конкретных соглашений. Кроме этого, в
Подготовка территории под строительство гостиницы началась в сквере между областной прокуратурой и ТЦ «Эпицентр» в марте 2014 года. Итальянский холдинг Domina Group должен возвести рядом с Парковым ручьём четырёхзвёздочный отель высотой 5−9 этажей с подземным паркингом. Общее количество номеров — 166.