Отель в центре Калининграда не успевают достроить к ЧМ-2018

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь идёт именно о Domina.

Как стало известно корреспонденту Калининград.Ru из собственных источников, у застройщика возникли сложности с получением банковских кредитов.

Мы встречались с инвестором, переговорили. Пока серьёзных опасений нет, но в любом случае у правительства региона есть запасные варианты, поэтому никаких причин для беспокойства я тут не вижу, — рассказал Мутко.

В пресс-службе регионального правительства корреспонденту Калининград.Ru сообщили, что на совещании с участием вице-премьера РФ была достигнута договорённость между Ростуризмом и инвестором Domina о поддержке со стороны федеральной структуры. Как именно помогут застройщику, в пресс-службе не уточнили. При этом у властей есть «запасные варианты» на случай, если решить вопрос с Domina не удастся.

Представитель гостиничной сети подтвердил корреспонденту Калининград.Ru информацию о переговорах с Ростуризмом, однако отказался сообщать подробности до подписания конкретных соглашений. Кроме этого, в пресс-службе Domina рассказали, что пока инвестор рассчитывает открыть гостиницу во второй половине 2018 года. Изначально сдача объекта намечалась на конец 2016 года, однако потом срок перенесли на сентябрь 2017-го.

Подготовка территории под строительство гостиницы началась в сквере между областной прокуратурой и ТЦ «Эпицентр» в марте 2014 года. Итальянский холдинг Domina Group должен возвести рядом с Парковым ручьём четырёхзвёздочный отель высотой 5−9 этажей с подземным паркингом. Общее количество номеров — 166.