Челябинская казна потеряла 20 млн рублей

Предположительно, схема была такой: владельца заправки в Калининском районе обязали ее закрыть, так как рядом находился детский сад. Но снести АЗС не разрешал комитет по земельным отношениям, владельцу пришлось продать участок по заниженной стоимости — около 10 процентов от реальной цены. А затем новый хозяин сразу же получил разрешение на снос и возможность перепродать землю в разы дороже — под строительство жилого дома или офисного здания.

Тут правоохранители усматривают сговор между чиновниками КУИЗО и новым владельцем участка. Муниципалитет должен был сам выкупить участок и выставить на торги с разрешением на снос АЗС, в этом случае доход для бюджета составил бы минимум 20 миллионов рублей.