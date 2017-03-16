В Омской области сожгли 13 кг красной икры
12 февраля на пропускном пункте через границу РФ в Исилькульском районе специалисты Россельхознадзора задержали партию икры лососевых объемом 92 кг.
12 февраля на пропускном пункте через границу РФ в Исилькульском районе специалисты Россельхознадзора задержали партию икры лососевых объемом 92 кг.
Причиной стало отсутствие документов и маркировки на одном из восьми пластиковых куботейнеров с икрой. Партию груза задержали и поместили под контроль госветслужбы без права использования.
На следующий же день ветеринарные документы на икру предоставили, однако куботейнер без маркировки остался запрещен для использования и остался под арестом, сообщила
Более того, испытания показали, что образец икры содержит дрожжи и не соответствует стандартам по микробиологическим показателям, а потому данная икра является опасной в
В результате 15 марта 13 кг икры было уничтожено — сожжено.