В Омской области сожгли 13 кг красной икры

Причиной стало отсутствие документов и маркировки на одном из восьми пластиковых куботейнеров с икрой. Партию груза задержали и поместили под контроль госветслужбы без права использования.

На следующий же день ветеринарные документы на икру предоставили, однако куботейнер без маркировки остался запрещен для использования и остался под арестом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Более того, испытания показали, что образец икры содержит дрожжи и не соответствует стандартам по микробиологическим показателям, а потому данная икра является опасной в ветеринарно-санитарном отношении.

В результате 15 марта 13 кг икры было уничтожено — сожжено.