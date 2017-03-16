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15:59 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области сожгли 13 кг красной икры

12 февраля на пропускном пункте через границу РФ в Исилькульском районе специалисты Россельхознадзора задержали партию икры лососевых объемом 92 кг.

Причиной стало отсутствие документов и маркировки на одном из восьми пластиковых куботейнеров с икрой. Партию груза задержали и поместили под контроль госветслужбы без права использования.

На следующий же день ветеринарные документы на икру предоставили, однако куботейнер без маркировки остался запрещен для использования и остался под арестом, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Более того, испытания показали, что образец икры содержит дрожжи и не соответствует стандартам по микробиологическим показателям, а потому данная икра является опасной в ветеринарно-санитарном отношении.

В результате 15 марта 13 кг икры было уничтожено — сожжено.

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