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19:52 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси могут легализовать азартные игры онлайн

Министерство по налогам и сборам обсуждает с госорганами и организаторами игорного бизнеса возможность легализации в Беларуси азартных игр онлайн.

«Во многих странах мира такой бизнес легализован, в других, наоборот, запрещен, и за него установлена достаточно жесткая ответственность, — рассказала “Ежедневнику” начальник Главного управления контроля подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров МНС Беларуси Лариса Шибко. — Рассматривая вопрос легализации азартных игр онлайн в стране, мы, однако, понимаем, что к вопросу надо подходить взвешенно. Здесь необходимо учитывать все риски, которые характерны для любой онлайн-сферы».

Так, по словам эксперта, легализация азартных игр онлайн может открыть неконтролируемый доступ к игровой фортуне несовершеннолетним. Также, отметила специалист, здесь очень важно не допустить легализации преступных доходов при осуществлении данной деятельности.

В целом же, описывая сегодняшнюю ситуацию с игорным бизнесом в стране, Лариса Шибко отметила тенденцию к его сокращению. На что, по ее словам, влияет, прежде всего, ухудшение экономической ситуации в стране.

«Игорный бизнес — это ведь сфера досуга, развлечений, и у населения на это должны быть свободные денежные средства», — отметила эксперт.

Снижению объемов игорного бизнеса в Беларуси, считает Лариса Шибко, также поспособствовало повышение прозрачности осуществления данной деятельности в стране.

«Субъекты хозяйствования, деятельность которых, возможно, не была столь прозрачной, и которых не совсем устраивают такие условия ведения бизнеса, попросту ушли с этого рынка», — рассказала представитель МНС.

Касаясь темы налоговых поступлений, специалист отметила, что в 2016 году с выигрышей в игорных заведениях страны было заплачено 31,9 млн рублей подоходного налога.

В целом же, сообщила Шибко, данный бизнес принес в бюджет столько же поступлений, сколько половина всех индивидуальных предпринимателей. Так, игорный бизнес, а это 89 юридических лиц, уплатил налог на игорный бизнес 45,4 млн рублей или 0,2% бюджета, между тем как 88,6 тыс. индивидуальных предпринимателей — плательщиков единого налога заплатили 86,5 млн рублей или 0,4% бюджета.

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