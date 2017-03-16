Колбасу халал со свининой предложила акмолинская фирма

Сегодня кошерная и халал-еда очень популярна среди населения. Отдают им предпочтение не только из религиозных предпочтений, но и как более надежной, проходящей дополнительные проверки.

Однако «проверку на вшивость» не прошло предприятие, которое выпускает колбасы в Шортандинском районе.

«В ходе мониторинга безопасности продукции в колбасных изделиях “Сервелат Халал” высший сорт, “Особая мусульманская” и “Конская” первый сорт обнаружены ДНК сои и свиньи. В составе продукции они, естественно, не указаны. Это вводило людей в заблуждение», — сообщили в департаменте.

Также сообщается, что администрация предприятия выплатит штраф в 20 МРП (45380 тенге). Колбаса-«халал» изымается из продажи.

Не так давно жители Кокшетау находили в колбасе птичьи перья. Тогда выяснилось, что ее выпускали два предприятия Астаны. «Шерстяную» колбасу в обоих случаях немедленно сняли с прилавков.