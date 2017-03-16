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18:24 (мск), источник: УНИАН

Не только маршрутки: «Богдан» показал новое бронированное авто для ВСУ

«Барс-8» — автомобиль повышенной проходимости и устойчивости.

Источник: УНИАН

На полигоне воинской части А2772 в Бердичеве 15 марта 2017 года состоялся показ новых образцов вооружения и военной техники в рамках подготовки в 2017 году личного состава подчиненных воинских частей сил спецопераций ВСУ.

Продемонстрирован бронированный «Барс-8» и специальный военный «командирский» автомобиль Богдан 2351, который сейчас проходит государственные испытания, передает пресс-служба «Богдана».

«Барс-8» — автомобиль повышенной проходимости и устойчивости, имеет грузоподъемность более 2 тонн и предназначен для перевозки личного состава до 10 человек по пересеченной местности, дороге без покрытия с целью выполнения тактических задач.

Среди основных преимуществ «Барс-8»: обеспечение противоминной и баллистической защиты по стандарту STANAG 4569 Level 2, надежное полноприводное шасси DodgeRam, усиленная подвеска и мосты, 6,7-литровый турбо-дизельный двигатель Cummins мощностью 385 к.с., что дает автомобилю возможность преодолевать крутые подъемы и низкий центр тяжести, что исключает возможность опрокидывания при преодолении сложных препятствий.

Специальный «командирский» автомобиль Богдан 2351 — полноприводный пятиместный автомобиль. Дизельный силовой агрегат Богдана 2351 имеет объем 2,0 л, мощность 105 кВт (143 к.с.) с максимальным крутящим моментом 310 Нм/1800 об/мин, соединенный с механической 6-ступенчатой КПП.

Особенностью специального военного «командирского» автомобиля является клиренс 200 мм и возможность блокировки межосевого дифференциала, что повышает проходимые качества автомобиля в условиях бездорожья. Богдан 2351 способен взять на борт 5 человек в обмундировании и перевозить груз массой до 1100 кг.

Ранее в сети опубликовали видеозапись с легким штурмовым автомобилем «Пегас-2».

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