В Украине зафиксировали очередные вспышки чумы свиней

Согласно сообщению, 14 марта ветеринары зафиксировали заболевание и гибель диких кабанов в урочище «Воловик» Голованевского лесничества в Кировоградской области, а также на территории национального природного парка «Гомольшанские леса» Змиевского района Харьковской области. При этом, в сообщении не указывается количество зараженных животных.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Как сообщал УНИАН, с начала 2017 года в Украине зарегистрировано 53 вспышки АЧС. В целом, всего с 2012 года и по состоянию на 10 марта на территории Украины ветеринары зарегистрировали 200 вспышек АЧС в 23 областях.

По итогам 2017 года ветеринары прогнозируют в Украине 200−250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.

По данным главы Госпродпотребслужбы Владимира Лапы, с момента фиксации первой вспышки АЧС на территории Украины убытки отрасли свиноводства от распространения вируса составили около 200 миллионов гривень. Если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5−7,5 миллиарда гривень.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) — контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.