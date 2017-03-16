В ряде стран запретили ввоз украинской птицы
В ряде стран запретили ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
В ряде стран запретили ввоз украинской птицы и продуктов птицеводства. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
«Доводим до сведения территориальных органов Держпродспоживслужбы и экспортеров птицы и продуктов птицеводства консолидированную информацию о временных ограничениях на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины на территории ряда стран в связи с высокопатогенным гриппом птицы», — говорится в сообщении.
В частности, информация касается ограничений на ввоз птицы и продуктов птицеводства из Украины в такие страны: Гонконг; Йемен; Европейский Союз; Ирак; Иордания; Катар; КНР; Королевства Саудовская Аравия; Объединенные Арабские Эмираты.