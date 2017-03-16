Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в России

Источник: Reuters

Согласно позиции Минздрава, на долгосрочную перспективу до 2035 года целевым ориентиром при реализации концепции должно стать «признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена». Налог на розничную продажу электронных сигарет

Минздрав в доработанном проекте также предлагает повысить ставки акцизов на табачные изделия и ввести налог на розничную продажу электронных сигарет. «Введение с 2018 года налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина с направлением полученных средств в бюджеты субъектов РФ» разработчики новой версии концепции видят как одну из мер, способствующих сокращению спроса на табак. Повышение акцизных ставок на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на все виды беспошлинных и безналоговых продаж табака Минздрав также видит в числе ценовых и налоговых мер, которые позволят сократить употребление этой продукции. Антитабачная концепция

Читайте также Антитабачная концепция лишилась спорных моментов