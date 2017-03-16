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18:31 (мск), источник: ТАСС

Минздрав предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака в России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ предлагает к 2035 году признать табак товаром, запрещенным к свободной продаже. Такое положение содержится в доработанной ведомством версии антитабачной концепции, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

Согласно позиции Минздрава, на долгосрочную перспективу до 2035 года целевым ориентиром при реализации концепции должно стать «признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена».

Налог на розничную продажу электронных сигарет

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Минздрав в доработанном проекте также предлагает повысить ставки акцизов на табачные изделия и ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.

«Введение с 2018 года налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина с направлением полученных средств в бюджеты субъектов РФ» разработчики новой версии концепции видят как одну из мер, способствующих сокращению спроса на табак.

Повышение акцизных ставок на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, а также запрет на все виды беспошлинных и безналоговых продаж табака Минздрав также видит в числе ценовых и налоговых мер, которые позволят сократить употребление этой продукции.

Антитабачная концепция

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Ранее ведомство сообщило, что из новой версии концепции изъяты указания на конкретные ставки акцизных налогов, «поскольку такие ставки устанавливаются налоговым законодательством». «В то же время в проекте концепции сохранен общий вектор — требование о доведении уровня акцизных налогов до среднего для европейского региона ВОЗ», — уточнили в ведомстве.

«Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу» предусматривает, в частности, запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах, а также возможное увеличение продолжительности рабочего дня курильщика.

Обеспечение условий, при которых доступ людей, родившихся после 2015 года, к сигаретам будет ограничен, Минздрав РФ в новой версии проекта концепции ставит одним из целевых ориентировна ближайшую перспективу — до 2022 года. Речь при этом идет не о запрете продажи им табачных изделий, а о создании таких условий, когда потребление табака молодым людям не будет нужно.

Комментарии
12
ПУМА
Дураков у нас хватает!
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Николай Николаев
Один царь привез табак из европы и всех к нему приучил,а другой выдавливает все европейской,в том числе и табак.Они с водкой что-то попутали,так народ самогон для себя гнать стал.С табаком то же самое будет,выращивать начнут.Опыт уже есть,в конце 80-х начало 90-х,уже выращивали и ни чего живем.
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Николай Николаев
Да с такой политикой и нас уже не будет.А вот министерства наверно еще будут .
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