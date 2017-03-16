«Сбербанк» попросил помощи у Порошенко

Как сообщила пресс-служба кредитной организации, в банке разочарованы решением украинских властей о введении санкций в отношении «дочки» Сбербанка, назвав этот решение дискриминационным и политически мотивированным.

«В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеемся на поддержку НБУ в восстановлении нормальной работы Сбербанк (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов — граждан Украины», — говорится в заявлении банка.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.