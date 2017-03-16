«Сбербанк» попросил помощи у Порошенко
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. «Сбербанк» попросил президента Украины Петра Порошенко разблокировать офисы дочерней организации и обеспечить нормальные условия обслуживания клиентов.
КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. «Сбербанк» попросил президента Украины Петра Порошенко разблокировать офисы дочерней организации и обеспечить нормальные условия обслуживания клиентов.
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«В сложившихся условиях мы планируем согласовать с регулятором дальнейшие действия и надеемся на поддержку НБУ в восстановлении нормальной работы Сбербанк (Украина) и усилий менеджмента по снятию ограничений на клиентские операции, а также обращаемся к президенту Украины с просьбой восстановить правопорядок, разблокировать центральный и другие офисы банка и обеспечить нормальные условия для обслуживания банком своих клиентов — нескольких десятков тысяч украинских юридических лиц и больше миллиона частных клиентов — граждан Украины», — говорится в заявлении банка.
Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («дочка» Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.